Magenta. Aggiornamento chiusura scuola Sud plesso di via Papa Giovanni Paolo II

Riunione alla presenza del Sindaco Calati, del vicesindaco Gelli, della dirigente

scolastica Dressino e del Presidente del Consiglio di Istituto Friggi, per condividere

la programmazione delle attività in relazione ai lavori previsti per la messa in

sicurezza del plesso di via Papa Giovanni Paolo II

Si è appena concluso il tavolo di confronto per discutere delle soluzioni in campo per

garantire la ripresa delle attività in sede nel minor tempo possibile e per supportare le

famiglie che ne abbiano necessità nel periodo di chiusura del plesso scolastico per lavori

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 25 febbraio 2021- Il cantiere presso la scuola Sud si insedierà domani, venerdì 26 febbraio, e sarà quindi possibile avere certezza dei tempi di intervento una volta che le

squadre saranno in loco. Dalle prime interlocuzioni con l’azienda e dalle prime verifiche,

l’ufficio tecnico stima in 15 giorni la conclusione dei lavori, previsione che verrà dettagliata

nella giornata di domani.

“Comprendendo le difficoltà dei genitori che non possono assentarsi dal lavoro, i disagi

delle famiglie e la necessità di garantire la continuità delle attività, ci siamo subito attivati

per trovare una soluzione che consentisse di proseguire in presenza. Individuata la

possibile dislocazione nei locali della parrocchia San Martino, abbiamo voluto

immediatamente confrontarci con la dirigente scolastica e con il Presidente del Consiglio

di Istituto per verificare la reale fattibilità della soluzione proposta”, ha affermato il Sindaco Chiara Calati.

Date le stringenti normative Covid circa l’utilizzo dei locali adibiti a sede scolastica, la

dirigenza scolastica e il presidente del consiglio di istituto hanno proposto di far proseguire

la didattica a distanza per le classi in quarantena e far recuperare i giorni di lezione non

effettuati a fine anno scolastico.

“Ci siamo attivati per offrire attività alternative alle famiglie che ne abbiano necessità,

naturalmente accessibili solo agli alunni delle classi non in quarantena, senza nessun

costo aggiuntivo per le famiglie ma a carico del comune. I bimbi del nido verranno ospitati

presso il centro Leoni di via Matteotti”, ha aggiunto Calati.

“Verrà inviato direttamente dalla scuola nel pomeriggio un questionario alle famiglie, nel

quale saranno indicati orari e attività per raccogliere le adesioni delle famiglie ed

organizzare il servizio che sarà totalmente gratuito eccetto la fruizione del pasto e dei

servizi a domanda individuali”, ha spiegato l’assessore alla partita Simone Gelli.

Seguiranno tempestivi aggiornamenti.

