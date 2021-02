Milano. Incidente tra Lainate e il bivio dell’A8/A9: auto si ribalta, disagi al traffico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2021 – Intorno alle ore 17.00 di oggi, lungo l’autostrada A8, in direzione Varese, nel tratto tra Lainate e il bivio dell’A8/A9, è avvenuto un incidente e una vettura, con a bordo una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25 anni, si è ribaltata. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, una della Soccorso Rho e una della Croce Azzurra di Caronno, insieme ad un’automedica. I due feriti, dopo esser stati fatti uscire dall’abitacolo, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polstrada, che oltre a fare tutti i rilievi, ha diretto il traffico, a quell’ora molto intenso.

Alle ore 18.47, la coda di auto, tra Cascina Merlata e Lainate, era ancora di 5 km. Temporaneamente è consigliata verso Varese l’entrata a Castellanza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Saronno su A9 Lainate-Chiasso.

Redazione