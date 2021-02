Rozzano. Vaccino over 80, l’appello del Sindaco: “Prenotate l’appuntamento, è l’unico modo per contrastare il virus”

Sono in corso le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 sul portale della Regione Lombardia. “Di fronte a questo virus il vaccino è una barriera di difesa -– dichiara il sindaco Gianni Ferretti. Invito gli anziani che non hanno ancora effettuato la prenotazione a farlo quanto prima”

Rozzano 25 febbraio 2021 – Prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 rivolta in questa prima fase agli anziani con più di 80 anni di età. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti esprime chiaramente la sua posizione ed esorta i cittadini anziani a prenotare la vaccinazione per proteggersi dal virus e vivere quindi più serenamente questo periodo.

“La vaccinazione è uno strumento importantissimo per prevenire ulteriori contagi e una barriera di difesa per tutti – dichiara il sindaco Ferretti – esorto quindi le persone anziane, che più di altre possono essere a rischio, a vaccinarsi. Dobbiamo superare la disinformazione e l’incertezza che si sono diffusi negli ultimi giorni anche in relazione alle possibili varianti del virus, in questo momento occorre una prova di responsabilità. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per contrastare davvero la pandemia – continua il primo cittadino – nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dall’autorità sanitaria invito tutti a vaccinarsi e confido che ancora una volta i nostri concittadini daranno prova di grande senso civico. Nel frattempo chiedo di rispettare ancora più fermamente le norme igienico-sanitarie e le distanze sociali per riuscire finalmente a debellare il virus”.

Il Comune di Rozzano fornirà ogni utile supporto logistico nel rispetto delle indicazioni della Regione Lombardia e delle autorità sanitarie per lo svolgimento della campagna vaccinale.

La prima fase della campagna appena avviata richiede l’utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna. E’ rivolta alle persone con età superiore agli 80 anni e sarà successivamente destinata ad altre categorie della popolazione anziana, alle persone più fragili o con patologie croniche.

ATS spiega che le caratteristiche di questi vaccini hanno portato a selezionare prioritariamente solo alcuni centri organizzati per garantire tutte le fasi del processo vaccinale come lo scongelamento e la diluizione e preparazione delle dosi per la somministrazione. Si tratta di centri strutturati anche in modo da garantire sicurezza e volumi sufficienti di attività tali da evitare lo spreco di dosi.

Per questa prima fase ATS ha individuato quindi un numero di centri vaccinali compatibili dal punto di vista organizzativo e gestionale per gestire le dosi di vaccino attualmente disponibile per queste categorie.

Successivamente il numero di centri vaccinali potrà essere ulteriormente incrementato, mantenendo comunque un equilibrio fra diffusione sul territorio e necessità di mantenere una certa concentrazione dell’attività.