Sud Milano, odori molesti. Di Marco, Mammì (M5S Lombardia): “Accesso agli atti per chiarire l’origine ed eventuale pericolosità e per interrompere il disagio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2021- Il M5S Lombardia ha predisposto un accesso agli atti rivolto ad Arpa e all’ATS per capire origine ed eventuale pericolosità degli odori molesti segnalati in un’ampia fascia del sud Milano.

Nicola Di Marco e Gregorio Mammì, consiglieri regionale del M5S Lombardia, dichiarano: “Sono diverse e numerose le segnalazioni legate di odori nauseabondi e molesti nell’area del sud Milano. Coprono un’area molto vasta tra i comuni di Corsico Assago, fino a San Donato.

Condividiamo la preoccupazione dei cittadini: la fonte delle emissioni moleste va individuata al più presto e va chiarita l’eventuale loro pericolosità.

Proprio per questo abbiamo predisposto e depositato un accesso agli atti ad Arpa e ad ATS perché facciano le opportune verifiche e per capire quali azioni sono state fin qui adottate per controllare e prevenire le emissioni odorigene. In ogni caso il disagio deve interrompersi”.