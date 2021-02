CESANO BOSCONE. VACCINI COVID, SINDACO NEGRI: REGIONE LOMBARDIA LASCIA I DISABILI GRAVISSIMI DI SACRA FAMIGLIA SENZA VACCINO, SERVE RIMODULARE IN ORDINE DI PRIORITÀ

SERVE RIMODULARE IN ORDINE DI PRIORITÀ

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 febbraio 2021 – “Regione Lombardia rimodula la sua strategia vaccinale anti-Covid e il commissario Bertolaso annuncia di fare circa 4000 inoculazioni al giorno. Peccato che, per raggiungere l’obiettivo, adesso decidano di tagliare dosi al personale e ai pazienti delle RSA – dichiara il Sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri -.

Le conseguenze sul territorio sono disastrose: solo ieri la Sacra Famiglia di Cesano Boscone ha infatti subito una brusca interruzione senza alcuna spiegazione né riprogrammazione da parte degli uffici di ATS. Tutto questo è inaccettabile, abbiamo già visto cosa è in grado di fare il virus in strutture socio-assistenziali di quelle dimensioni, non possiamo tollerare che vengano tolte dosi di vaccini ai disabili gravi e gravissimi, laddove ci sono vite appese ad un filo. Giusto aiutare Brescia – prosegue il primo cittadino – la cui situazione è drammatica, ma Regione Lombardia avrebbe dovuto usare le dosi vaccinali in ordine di priorità.

In Lombardia, come ci dicono i dati della Fondazione Gimbe, abbiamo una percentuale altissima di vaccinati fra il personale non sanitario (pari al 28%) e solo dell’11% per gli ospiti delle RSA. Percentuali molto distanti da quelle che si registrano, per esempio, in Veneto (15% non sanitari e 18% ospiti RSA).

Chiediamo sì, a Regione Lombardia, di sostenere le zone rosse ma di tutelare in particolare i disabili gravi e gravissimi che non possono assolutamente essere penalizzati in questo frangente: si rivedano le priorità, escludendo fin da subito tutte quelle categorie che possono aspettare qualche settimana, come gli altri – conclude il Sindaco.

Redazione