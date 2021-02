AL VIA LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE

SEMPLIFICAZIONE, SBUROCRATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2021. Semplificazione, sburocratizzazione, digitalizzazione, queste le tre parole d’ordine della nuova campagna divulgativa sui servizi digitali attualmente attivi in Lombardia. Promossa da Regione e ARIA S.p.A., l’iniziativa è pensata per illustrare ai cittadini tutte le potenzialità dell’offerta accessibile già oggi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE, LA P.A. AMICA – La campagna parte con ‘Pubblica Amministrazione Online’, programma con cui Regione Lombardia punta a rendere più semplice, veloce e sicura per tutti i suoi cittadini la fruizione dei servizi regionali, tramite l’utilizzo di SPID, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria.

FAMILIARIZZARE CON I VANTAGGI DELLA SOCIETÀ DIGITALE – “Tramite i canali online di comunicazione di Regione Lombardia – sottolinea Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana, Comunicazione e Giovani -, vogliamo far conoscere capillarmente ai cittadini, alle imprese e agli enti lombardi tutti quei servizi che possono, già oggi, rendere più semplici e immediati il loro dialogo e i loro rapporti con la Pubblica Amministrazione. Perché una tecnologia che semplifica il rapporto con la burocrazia, migliora anche la qualità della vita e del fare impresa”.

UN AIUTO ALLA CRESCITA DEI LOMBARDI E DELLA LOMBARDIA – “Con questa campagna – dice ancora Bolognini – vogliamo inoltre contribuire ad accrescere le competenze digitali dei lombardi di tutte le età. Perché ‘normalizzando’ l’utilizzo dei servizi digitali pubblici già disponibili si aiutano gli utenti a familiarizzare con i vantaggi della società digitale. Una scelta che aprirà la strada all’introduzione con più facilità delle innumerevoli novità digitali previste per i prossimi anni. Novità che renderanno più semplice e accessibile il quotidiano di milioni di lombardi”.

ASSESSORE SALA: FAVORIRE DIALOGO TRA BANCHE DATI – “Siamo sempre più vicini ai cittadini – evidenzia Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione – con l’obiettivo di rendere più semplice e facile il dialogo con la pubblica amministrazione attraverso tutti gli strumenti del digitale”.

“Sono queste le linee guida – prosegue Sala – alle quali si attiene Regione Lombardia e che, con le deleghe a me assegnate dal presidente Fontana, intendo sostenere e incrementare con nuovi servizi in grado di far dialogare tutte le banche dati pubbliche della dorsale informatica di questo Paese”.

“Il perimetro delle deleghe del mio Assessorato si è ampliato – chiarisce Fabrizio Sala – includendo la semplificazione, che si affianca a tutta l’area dell’Istruzione che va da 0-6 anni fino alla formazione universitaria e alla ricerca di base e applicata. Continueremo a costruire una rete in cui i terminali dovranno essere costituiti dagli smartphone di più cittadini e imprese”.

SERVIZI FLESSIBILI, INNOVATIVI E ‘CUSTOMER ORIENTED’ – “È importante in questo momento – sottolinea Francesco Ferri, presidente di ARIA S.p.A. – accrescere nei cittadini la conoscenza e la fiducia sui servizi digitali. Servizi con i quali le istituzioni entrano nella vita quotidiana dei cittadini, offrendo soluzioni sempre più flessibili, innovative e fortemente ‘customer oriented’, cioè orientate a soddisfare le esigenze dei beneficiari. Soluzioni che abbiano alla loro base processi agili e veloci, guidati dall’innovazione tecnologica”.

