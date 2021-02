BLOCKCHAIN E FILIERA CORTA, ROLFI: BENE AVVIO DEL NUOVO PROGETTO SULLA CARNE LOMBARDA

L’assessore: in Lombardia allevato oltre 25% bovini italiani

(mi-lorenteggio.com) Rodigo/MN, 26 febbraio 2021 – È stato presentato oggi, con la partecipazione dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, il nuovo progetto di filiera corta del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina per la ‘Promozione e tracciabilità della carne bovina lombarda’, realizzato nell’ambito del Psr-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia (Feasr).

IL PROGETTO – Il progetto, che coinvolge 24 realtà lombarde del settore (20 aziende agricole associate al Consorzio e 4 partner commerciali convenzionati), è stato illustrato presso l’azienda agricola Corte Sempione Bignotti a Rodigo (MN): una delle realtà protagoniste del partenariato, esempio di filiera corta grazie al nuovo spaccio aziendale, nonché impresa virtuosa nell’ambito del benessere animale e del rispetto dell’ambiente.

Le aziende del progetto sono attive nei territori di Mantova, Brescia, Bergamo e Milano.

“In Lombardia viene allevato oltre il 25% dei bovini italiani – ha dichiarato Rolfi – e la Regione Lombardia sta investendo per valorizzare uno dei comparti principali dell’agroalimentare. Qualità dei prodotti, benessere animale e innovazione: sono gli elementi vincenti sui quali punteremo e il progetto del Consorzio è esempio brillante di questa strategia”.

“La nostra zootecnia è spesso sotto attacco e vittima di fake news – ha rimarcato l’assessore Rolfi – ma con iniziative come questa intendiamo dimostrare la sostenibilità ambientale delle nostre filiere produttive e l’assoluta sicurezza alimentare garantita dai prodotti lombardi. Le filiere corte anche in questo ambito sono un valore aggiunto in grado di garantire certezze ai consumatori e redditività alle aziende agricole”.

“Con questo progetto – spiega il presidente del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina, Primo Cortelazzi – abbiamo voluto creare una filiera corta, garantita e controllata, e l’abbiamo supportata con una nuova struttura di promozione che affianca alla vendita classica in macelleria e negli spacci aziendali, nuovi strumenti come l’e-commerce e il marketing digitale. Inoltre, valorizziamo la figura dell’allevatore lombardo, comunicando storia e valori degli allevamenti e macellerie del progetto, con un occhio di riguardo alle tante iniziative per il miglioramento del benessere animale, l’abbattimento dell’uso di antibiotici e la tutela dell’ambiente”.

NUOVO SITO ACQUISTO CARNE BOVINA – In concomitanza con il lancio del progetto è attivo il nuovo sito www.consorziocarnebovina.it dal quale è possibile procedere all’acquisto diretto della carne bovina prodotta dalle aziende agricole attraverso l’e-commerce Azzoni Carni, oppure conoscere i punti vendita e gli spacci aziendali più vicini.

TRACCIABILITÀ CON TECNOLOGIA BLOCKCHAIN – Infine, dopo una prima fase sperimentale, entra a regime il progetto di tracciabilità della carne bovina del Consorzio con tecnologia Blockchain, realizzato su iniziativa e in collaborazione con Regione Lombardia. L’utilizzo della Blockchain consente agli utenti che si rivolgono ai punti vendita che aderiscono al partenariato di conoscere tutti i controlli effettuati dalle autorità sanitarie sull’allevamento, semplicemente inquadrando un QR Code con il proprio telefonino.

LE AZIENDE – Le aziende coinvolte nel progetto, con indicazione della provincia, sono quindi le seguenti:

BERGAMO

Cascina Nuova a Arzago d’Adda (BG)

Centro Carni Za-Bo di Zanchi F. & C. a Pontirolo Nuovo (BG)

BRESCIA

Azienda Agricola Campagna Savoldi Carni a Lonato (BS)

Azienda Agricola Cominardi a Ghedi (BS)

Macelleria Cucchi dal 1984 a Castrezzato (BS)

Azienda Agricola Visini Angelo a Comezzano-Cizzago (BS)

Azienda Agricola Andreini Marino a Antegnate (BS)

Azienda Agricola e Spaccio Carni Redana di Picco Giacomo a Quinzanello di Dello (BS)

Cascina Rozzini a Calcinato (BS)

MANTOVA

Macelleria Azzi a Rodigo (MN)

Azienda Agricola Infranti Fabio a Curtatone (MN)

Azienda Agricola Peri Davide a Ceresara (MN)

Se.Ca di Zilia Giuseppe Renzo, Bruno e C. ad Asola (MN)

Azienda Agricola Azzoni a Gonzaga (MN)

Azienda Agricola Leali Carlo e Dario a Goito (MN)

Corte Fieniletto di Cortelazzi Primo a Marcaria (MN)

Azienda Agricola Maghella Luigi a Castiglione delle Stiviere (MN)

Macelleria Montaldi Nicholas a Curtatone (MN)

Azienda Agricola Garrò Fausto a Bagnolo San Vito (MN)

Società Agricola Corte Sempione a Rodigo (MN)

Azienda Agricola De Gennaro Antonio a San Giorgio (MN)

MILANO

Scuola Agraria Ferrazzi e Cova a Villa Cortese (MI)

Cascina Gaggioli a Milano

MONZA E BRIANZA

Azienda Agricola Ballabio Marco a Besana in Brianza (MB). (LNews)

gus

