CESANO. 61ENNE FERITA IN INCIDENTE LUNGO NUOVA VIGEVANESE, COPPIA DI 20ENNI FERITA IN TANGENZIALE OVEST

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone / Corsico, 26 febbraio 2021 – Dopo l’incidente di stamane, dove un 18enne, è stato trasportato in codice verde, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00 di oggi, ina signora di 61 anni è stata trasportata in codice giallo, dopo un incidente, la cui modalità è in fase di accertamento, avvenuto lungo la Nuova Vigevanese prima dell’imbocco per la tangenziale ovest. Subito dopo, intorno alle ore 18.00, lungo la Tangenziale Ovest, tra gli svincoli di Corsico e la Nuova Vigevanese, una coppia di 21 e 23 anni, sono stati trasportati in codice verde in ospedale dopo un serio tamponamento.

V. A.