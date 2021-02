Corsico. Il punto vaccini anti-Covid al Q.re Lavagna è pronto, si aspetta ATS

“Abbiamo allestito gli spazi – commenta il sindaco Stefano Ventura – secondo quanto ci hanno indicato ASST e ATS una settimana fa, ma a oggi non abbiamo ricevuto il via libera alle vaccinazioni sul nostro territorio”

Corsico (26 febbraio 2021) – Corsico è pronta per consentire ai suoi anziani sopra gli 80 anni di ricevere la vaccinazione anti-Covid sul territorio comunale. Si sono infatti concluse le operazioni di allestimento degli spazi del Centro sociale Curiel.

“Abbiamo effettuato una pulizia straordinaria e allestito tutti gli spazi – commenta il sindaco Stefano Ventura – così come i tecnici di Asst e ATS ci hanno indicato una settimana fa. Noi siamo pronti a partire a livello non solo di struttura, ma anche di personale. Abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità di volontari che potranno garantire un supporto. ATS e ASST però tergiversano. Per ora sembrano intenzionati ad aprire, forse la prossima settimana, solo a

Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone, dove non è nemmeno certo che i nostri cittadini verranno indirizzati. Infatti, ci risulta che negli scorsi giorni qualche anziano sia stato chiamato dal servizio regionale di prenotazione della vaccinazione e gli sia stato detto di recarsi all’ospedale militare di via Saint Bon a Milano. Attualmente, quindi, c’è una grande confusione – conclude il sindaco – e mi auguro che sia fatta presto chiarezza e venga garantita una risposta concreta, soprattutto in aree come Corsico, che presentano un’alta fragilità sociale per numero di anziani e condizioni economiche”.

Il Centro sociale di via Curiel – che presenta spazi adeguati, senza barriere architettoniche e con tutte le caratteristiche chieste da Regione Lombardia – è stato allestito dal Comune rispettando le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie venerdì scorso, con un’area per l’anamnesi, quattro postazioni per le vaccinazioni e una zona dove sostare dopo la somministrazione del vaccino.

Redazione