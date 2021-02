Incentivi per veicoli elettrici e ibridi 2021: come ottenerli

Milano, 26 febbraio 2021 – Il nuovo anno si apre all’insegna anche delle buone notizie. Sono in arrivo importanti novità che riguardano gli incentivi per veicoli elettrici e ibridi proprio a partire dal 2021. Se stai pensando di cambiare auto, ed un occhio è sempre rivolto al risparmio, inizia dall’assicurazione auto che ti accompagna in ogni fase della scelta con offerte che partono da 190 euro, ma puoi scegliere sempre la formula più adatta a te.

NEL 2021 SONO STATI RIFINANZIATI GLI INCENTIVI AUTO

L’approvazione della Legge di Bilancio 2021 porta con sé alcune buone novità sopratutto per gli incentivi auto. Il nuovo fondo destinato ai veicoli ammonta a 50milioni di euro (dei 420 milioni di euro previsti in totale) destinati ai veicoli commerciali leggeri, e 370 per l’acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/km. Un ottimo spunto se stai pensando di acquistare una nuova auto con un occhio attento alle emissioni.

IN OTTICA DI TUTELA ALL’AMBIENTE, LA REGIONE LOMBARDIA APRE UN BANDO

La Regione Lombardia aderisce infatti alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare lombardo, ha aperto un bando per abilitare i venditori o i concessionari di veicoli come “fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale” (Fonte Regione Lombardia). Questo perché l’obiettivo della Regione mira a incrementare sempre di più le buone abitudini legate alla salvaguardia dell’ambiente, anche in relazione alle emissioni di gas nocivi che minacciano le città e la salute dei cittadini.

I VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI SONO LA RISPOSTA GIUSTA

Davvero la scelta di acquistare un’auto ibrida o elettrica rappresenta la risposta giusta? Forse è arrivato il momento di dare un taglio alle vecchie abitudini e concentrare di più l’attenzione sull’ambiente senza dover rinunciare alla libertà di guida. Se poi guardiamo i dati relativi alle immatricolazioni notiamo che questo particolare segmento di mercato è in continua crescita (si parla di un + 15%). Il successo è sicuramente legato a una formula che coniuga costi relativamente contenuti (e da adesso anche incentivi statali) con il rispetto per l’ambiente.

AUTO IBRIDA O AUTO ELETTRICA? CHE DIFFERENZA C’E’?

Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e quali sono le principali differenze tra un’auto elettrica e una vettura ibrida. Le vetture ibride sono caratterizzate da almeno due motori: uno elettrico e uno termico alimentato a gasolio o a benzina. Nella categoria delle ibride troviamo tre tipologie, anzi tre tecnologie diverse che determinano anche costi diversi:

Mild (Mild hybrid electric vehicle);

Full (le ibride pure);

Plug-in (Plug-in hybrid electric vehicle) che percorrono in media fino a 60 Km a emissioni zero.

Le auto ibride plug-in ad esempio, possono contare sugli incentivi statali, e quelle immatricolate dal 1° agosto al 31 dicembre possono contare su un Ecobonus che va da 3.500 a 6.500 euro (con rottamazione).

Le auto elettriche sono caratterizzate appunto da un motore elettrico che si può ricaricare in apposite colonnine. Oltre a ridurre notevolmente le emissioni di CO2, questo tipo di veicolo può circolare liberamente anche nei centri urbani senza limitazioni da ZTL o senza dover sostare in caso di blocco del traffico.

A QUANTO AMMONTANO GLI INCENTIVI STATALI?

Come vengono distribuiti gli incentivi statali? Gli incentivi statali destinati alle auto ammontano a 370milioni di euro in totale. Di questi 120 sono destinati alle auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, ossia tutte le elettriche e le ibride plug-in. Inoltre fino a 20 g/km si può contare sul Bonus dello scorso anno che prevedeva un totale di 10mila euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 2011, che scende a 6mila nel caso non si abbia un’auto da rottamare (di cui: 5mila contributo statale e mille di sconto del venditore a cui si aggiunga l’Iva).

LA NOVITA’ 2021 E’ TUTTA DEDICATA ALLE AUTO ELETTRICHE

La Legge di Bilancio 2021 riserva una novità in più interamente dedicata alle auto elettriche. Nella Legge infatti è stato introdotto anche un contributo del 40% per coloro che hanno un Isee familiare inferiore a 30mila euro. Il fondo destinato a tale sconto è di 20milioni e ci sono vincoli legati al prezzo di listino del veicolo.

