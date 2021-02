Incidente tra due tir sull’A4 Milano-Brescia tratto chiuso verso Milano: camion in fiamme

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2021- Aggiornamento ore 10:18 A4 Milano-Brescia tratto chiuso verso Milano – Sulla A4 Milano-Brescia, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Brescia ovest ed Ospitaletto verso Milano a causa di un incidente tra 2 mezzi pesanti di cui uno ha preso fuoco all’altezza del km 207+400.

All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6.30. Due i feriti, trasportati in codice giallo negli ospedali di Brescia.

Chi è in viaggio verso Milano, deve uscire obbligatoriamente a Brescia ovest dove si registrano 2 km di coda ed attraverso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Ospitaletto o a Rovato.

In alternativa da Venezia verso Milano consigliamo di prendere la A21 uscire a Brescia Sud, proseguire sulla A35 BREBEMI, poi la A58 per Milano e rientrare in A4.

Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari meccanici, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco ed il Personale di Autostrade per l’italia.