(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2021 – Questa sera, intorno alle 22.40, in piazza XXIV Maggio, in direzione Corso San Gottardo, è successo un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un 32enne a bordo di un monopattino. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo in ospedale, mentre, la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione