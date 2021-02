(mi-lorenteggio.con) Milano, 26 febbraio 2021 – Due settimane fa, in un negozio in piazza Cordusio, aveva tentato una rapina e la commessa 28enne si era opposta ferendosi all’ascella. Lui, invece, si era ferito alla mano, lasciando sul luogo del delitto numerose tracce di sangue dalle quali gli specialisti della Polizia Scientifica hanno estrapolato un profilo genetico. I poliziotti dei Falchi della Squadra Mobile lo hanno rintracciato in zona Corvetto e arrestato

Redazione