-POLIZIA LOCALE, INCONTRO TRA ASSESSORE DE CORATO E COMANDANTI PROVINCIALI:IMPEGNO REGIONE A VACCINARE AGENTI CONTRO COVID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbrraio 2021 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato, in videoconferenza, i Comandanti dei corpi di Polizia locale delle città capoluogo di Provincia e della Città metropolitana di Milano.

FORMAZIONE FONDAMENTALE PER AGENTI – “Si è trattato di un approfondimento tecnico – ha sottolineato l’assessore De Corato – in cui abbiamo illustrato i piani di formazione di Polis Lombardia. Da sempre riteniamo particolarmente importante l’attività formativa per i neo assunti e l’aggiornamento per chi è in servizio. Moduli formativi che qualificano ulteriormente il personale e gli agenti lombardi, sempre più pronti alle sfide quotidiane”.

VACCINI ANTI-COVID – “Nel corso della riunione – ha aggiunto De Corato – ho ringraziato a nome di Regione Lombardia tutti gli agenti e i comandanti delle Polizie locali lombarde per l’impegno e la professionalità con la quale operano ogni giorno specialmente in questo ultimo difficile anno, caratterizzato dalla pandemia. Ho ricordato anche ai Comandanti le importanti iniziative messe in campo dal mio assessorato come il fondo in caso di infortunio sul lavoro e l’impegno di Regione Lombardia nel vaccinare tutti gli agenti delle Polizie Locali lombarde contro il Covid”.

I BANDI REGIONALI ATTIVI – L’assessore alla Sicurezza ha infine ricordato ai Comandanti i due bandi regionali attivi: “quello relativo all’acquisto di dotazioni tecnico strumentali con importo pari a 6.460.000 di euro, la cui scadenza è fissata al 15 marzo, e quello per la realizzazione di sistemi di controllo targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali con importo pari a 4.500.000 di euro che scade il prossimo 30 aprile”.

Redazione