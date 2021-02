Rho. Nuova area cani in via Monte Nevoso e manutenzione delle recinzioni dei parchi

Ultimati i lavori della nuova recinzione nei giorni scorsi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 febbraio 2021. Novità in vista per i proprietari di cani a Rho: in queste settimane è stata realizzata una nuova area cani in via Monte Nevoso. Sono stati terminati inoltre i lavori per la nuova recinzione del Parco Leoncavallo con la sua area cani e la sostituzione delle recinzioni, già presente ma ammalorate, dei Parchi Cottolengo e Parco Pio X.

“Siamo tra i comuni che hanno più aree cani in relazione al territorio: il nostro obiettivo è agevolare i proprietari di cani, realizzando spazi dedicati per lasciare liberi i propri animali e posizionando contenitori appositi – dice l’assessore all’Ecologia, Gianluigi Forloni -. D’altro canto, vogliamo anche avere una città più pulita e per questo sono stati aumentati i contenitori per buttare le deiezioni canine. E qui è necessario richiamare tutti i proprietari dei cani ad un comportamento più civile, solo con la collaborazione di tutti riusciamo a mantenere la città pulita e accogliente”.

Vicino alla nuova aria cani è stato posizionato un contenitore per le deiezioni canine, che al momento sono complessivamente 40 sul territorio rhodense oltre alle centinaia di cestini classici appena sostituiti.

Per i proprietari di cani, si ricordano alcune regole da seguire:

• usare le aree cani

• portare con sé apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni/pulizia

• nell’area raccogliere le deiezioni e provvedere alla pulizia del suolo pubblico, se sporcato.

Per chi non rispetta queste prescrizioni, è prevista una sanzione di 100 euro.

Di seguito l’elenco delle aree cani (aggiornato al 18 febbraio 2021)

1 Via Verga

2 Via Bixio

3 Via Pontida

4 Via Valera

5 Via Biringhello

6 Via Leoncavallo

7 Via Don Mazzolari

8 Via Castellazzo

9 Via Ghisolfa

10 Via Dalmazia/Don Bianchi

11 Via Santorre Santarosa

12 Via Togliatti

13 Via Lattuada

14 Via Bersaglio

15 Parco San Pietro (Mazzo-Federici)

16 Via Monte Nevoso

Redazione