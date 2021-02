VACCINI ANTI-COVID. ASSESSORATO WELFARE REGIONE LOMBARDIA: MAI EFFETTUATI ACQUISTI TRAMITE MEDIATORI

Milano, 26 febbraio 2021 – In merito alle notizie secondo le quali presunti mediatori si sarebbero rivolti alla Regione Lombardia per offrire vaccini anti-Covid, l’assessorato al Welfare precisa che “acquisti tramite canali alternativi non sono mai stati percorsi dalla stessa Regione”.

“Le offerte di vaccini che sono pervenute a Regione Lombardia – precisa la Nota – sono state prontamente segnalate al Commissario Governativo, ai Carabinieri del Nas e ad Aifa ed è stato aperto un canale diretto tra l’assessorato al Welfare e l’ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione Europea.

Redazione