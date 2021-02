(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2021 – Stamane, intorno alle ore 10.45, tra la via Trento e la via Brescia, per un incidente tra un’auto e una moto, un ragazzo di 23 anni, è stato trasportato in codice giallo, dopo esser stato soccorso da un’ambulanze e un’automedica, all’ospedale di Garbagnate Milanese, per le ferite riportate nella caduta.

Redazione