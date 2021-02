Corbetta. Grave incidente tra via Nievo e la Provinciale, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 27 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.20, all’incrocio tra via Nievo e la SP 11, di fronte all’Esselunga è avvenuto un grave incidente stradale tra due veicoli. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunte due ambulanze della Croce Bianca Magenta insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

Tre le persone coinvolte: due ragazze di 22 e 24 anni e una donna di 73 anni. Una ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Magenta, un’altra in codice giallo.

