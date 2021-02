Corsico. Compie 101 anni, il Sindaco gli porta gli auguri a nome della Città

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 27 febbraio 2021 – Oggi il corsichese Giacomo Martella compie 101 anni. Il sindaco Stefano Ventura è andato a trovarlo a casa in mattinata, per portargli gli auguri della città di Corsico. Gli è stata donata una foto della città nel 1920 e un libro realizzato dall’associazione Noi di Corsico in collaborazione con il Comune.

Sono 15 gli ultracentenari che risultano all’ufficio anagrafe comunale. In prevalenza sono donne.

Si è arruolato a 19 anni nei carabinieri; ha frequentato l’accademia per sottufficiali; è stato deportato a Bielefeld nel ’44 e fino al ’65 è stato nell’Arma; poi ha gestito una lavanderia/tintoria con la moglie fino a 75 anni, prima a Milano in zona Bovisa e poi a Corsico, dal 1975. Frequenta da lunedì al venerdì il CDI della RSA Il Naviglio.

V. A.