Corsico. Il Sindaco: “Ex stazione ferroviaria: da problema a opportunità”

Corsico, 27 febbraio 2021 – L’edificio di via Gramsci, per molti anni abbandonato, è attualmente in ristrutturazione. Si tratta di un bene demaniale di proprietà delle FS italiane. È la Fondazione San Francesco di Milano ad eseguire le opere. “Ci confronteremo con loro sulle fragilità sociali dei nostri cittadini” evidenzia il sindaco Stefano Ventura

Si incontreranno nei prossimi giorni i tecnici del Comune e quelli della Fondazione San Francesco per definire i dettagli del “permesso di costruire convenzionato”, relativo alle opere straordinarie che si intendono eseguire sull’edificio.

“L’ex stazione ferroviaria – sottolinea il sindaco Stefano Ventura – era un problema di sicurezza. Occupata abusivamente e in stato di abbandono, favoriva azioni illegali. Quindi ritengo che l’investimento della Fondazione San Francesco sia un bene per la nostra città. Si tratta di una proprietà privata e intendiamo sottoporre ai responsabili della onlus milanese le criticità sociali del nostro territorio e di molti cittadini corsichesi”.

La Fondazione San Francesco, infatti, offre il proprio aiuto a diverse persone in stato di fragilità: minori, adulti e anziani. E sulla base dell’ultimo bilancio sociale, risulta che abbia distribuito 1.398.160 pasti caldi, 64.028 prestazioni mediche e accolto 2285 persone che, per diverse ragioni, vivevano all’addiaccio. “Lavoriamo ogni giorno, dall’alba al tramonto, per costruire un argine alla disperazione che dilaga sempre di più nelle nostre città” è la loro vision.

L’ex stazione ferroviaria è di proprietà delle FS italiane che ha stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito con la Fondazione milanese. E i lavori di riqualificazione sono solo alla prima fase. Sono stati eseguiti interventi di pulizia dell’area e di manutenzione ordinaria. L’impresa incaricata dalla onlus francescana ha effettuato un intervento di demolizione selettiva. Dovrà ora essere presentato il progetto definitivo di riqualificazione globale dell’edificio, sia dal punto di vista edilizio e urbanistico, sia energetico e di miglioramento antisismico.

Non è stata presentata alcuna variazione di destinazione d’uso rispetto a quella indicata nel piano delle regole, parte integrante del PGT. Solo in una seconda fase potranno essere definiti i servizi, e quindi il progetto sociale, che la Fondazione intende proporre, tenendo conto anche delle esigenze del territorio.

Redazione