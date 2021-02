(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 27 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, alle 15.45, in via Petrarca 5, davanti al Sigma, una donna di 63 anni è stata investita da una vettura, riportando fortunatamente lievi ferite. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa, è stata trasportata in codice verde in ospedale.

V. A.