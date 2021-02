MASCARETTI, BARBIERI, OSNATO MAULLU: Ristoratori e commercianti, tra chiusure e speranze

Milano, 27 febbraio 2021 – A un anno di distanza dall’inizio della pandemia, Milano e la Lombardia tornano in zona arancione, ma i ristoratori e i commercianti lo vengono a sapere solamente venerdì in tarda serata. Il 70% dei lavoratori del commercio sono stati messi in cassa integrazione da aprile 2020 ma hanno preso i soldi dopo quattro mesi e neppure tutti. Il solo settore del turismo ha avuto un calo di fatturato medio dell’80%. A dichiararlo è il Segretario Generale del commercio di Milano, Marco Barbieri. Intervenuto insieme all’On Marco Osnato Resp Dipartimento Nazionale Commercio FDI e al coordinatore cittadino on Stefano Maullu all’incontro -Ristoratori e commercianti, tra chiusure e speranze- organizzato dal Capogruppo di FdI Andrea Mascaretti che ha sottolineato “il Comune di Milano ha fatto tutto quello che poteva fare contro i commercianti: ha fatto pagare la Tari per tutto il 2020 anche alle attività chiuse per legge, ha preteso tutti gli affitti per i locali commerciali e tra ciclabili in Buenos Aires e drastica riduzione dei parcheggi ha penalizzato i commercianti e i ristoratori. Dal Sindaco ci saremmo aspettati interventi straordinari a favore del commercio e del turismo, come ad esempio l’azzeramento delle tasse locali per il 2020. Invece c’è stato un ulteriore accanimento sui settori in difficoltà dove uno su tre ha dichiarato che chiuderà la propria attività nel 2021. Complice del Sindaco un Governo che ha sprecato soldi in monopattini e banchi a rotelle anziché aiutare commercianti e artigiani. A farne le spese i lavoratori milanesi si troveranno senza stipendio, ma resta sul tavolo il mio progetto approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale per dare avvio a una grande piattaforma per i piccoli commercianti milanesi.”