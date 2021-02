Milano. Arrestati pusher e spacciatore in zona Bonola

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2021 – Ieri mattina in via Traiano, gli agenti del Commissariato Bonola hanno arrestato due cittadini italiani di 33 e 36 anni per detenzione e spaccio di droga. I poliziotti hanno bloccato i due dopo aver assistito ad uno scambio di droga in auto. Il 33enne ha ceduto al 36enne 36 dosi di #cocaina pronte alla vendita al dettaglio nelle zone di San Siro e Fiera. Inoltre, gli agenti hanno anche sequestrato 1600 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

