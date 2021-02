(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2021 – Intorno alle ore 12.20 di oggi, nel parco di City Life, in piazza Tre Torri, un bambino di 5 anni è caduto dalla sua bicicletta, riportando lievi contusioni. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Buzzi per accertamenti.

V. A.