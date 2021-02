(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2021 – Stamane, intorno alle ore 11.00, in viale Certosa all’altezza con via Bressanone, un ragazzo di 25 anni, che viaggiava a bordo della sua moto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, dopo un incidente con una vettura. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanze e un’automedica, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

