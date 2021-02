DonaCibo nelle scuole del Rhodense

previsto per sabato 6 marzo alle ore 18.

è la raccolta di generi alimentari non deperibili organizzata dal Centro di Solidarietà di Rho in unità con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà presso vari istituti scolastici della zona di Rho nel periodo della Quaresima, in particolare nelle settimane dal 5 al 28 marzo. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, la raccolta sarà effettuata depositando la spesa direttamente negli appositi contenitori presenti nei Supermercati aderenti, che verranno poi ritirati dai volontari del Centro di Solidarietà di Rho. Ciascuno può contribuire sia donando la spesa, che facendo girare l’invito a collaborare presso amici e conoscenti. In allegato, il volantino di invito all’iniziativa e le modalità del collegamento all’incontro di presentazione del DonaCibo 2021 sul canale You Tube della Federazione Banchi di Solidarietà.