Incidente in Tangenziale Ovest all’altezza dello svincolo di Corsico/Gaggiano, 6 coinvolti e lunga coda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 18.50, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione sud, dopo lo svincolo di Corsico/Gaggiano, nel tratto adiacente a Buccinasco, è avvenuto un tamponamento tra più veicoli. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e un’automedica insieme alla Polstrada, che hanno soccorso sei persone, che sono state valutate in codice verde e trasportate negli ospedali del territorio.

Disagi al traffico, oggi, molto intenso, in quanto oggi ultimo giorno di “zona gialla”. Alle ore 20.00, la coda, in direzione sud era di per 2,9 Km. nella tratta compresa tra Cusago/MI – Bisceglie e S.P. 59 Corsico/Gaggiano dal Km. 12+000 al Km. 14+900 in direzione Sud.

V. A.