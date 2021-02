Pavia. Grave incidente stradale a Gambolò in via Lomellina, atterrati due elicotteri dell’emergenza

(mi-lorenteggio.com) Gambolò, 28 febbraio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, lungo la via Lomellina, il tratto cittadino della S.P. 183, all’altezza dell’incrocio con via Sforzesca, è avvenuto un grave incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento.

Sul posto sono atterrati due elicotteri dell’elisoccorso, uno proveniente da Milano e l’altro da Bergamo, e sono giunte tre ambulanze, due automediche e la Polstrada, oltre ai Vigili del Fuoco.

Sette le persone coinvolte: un 17enne, tre 18enni, un 54enne e altre due persone. Tre feriti in codice rosso, tre in codice giallo e uno in verde, il primo bilancio. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Redazione