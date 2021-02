Valle Brembana. Finisce con l’auto in dirupo a Camerata Cornello, deceduto 55enne

(mi-lorenteggio.com) Camerata Cornello – Bergamo, 28 febbraio 2021 – Stamane, in Valle Brembana, intorno alle ore 8.20, un passante ha notato un vettura, in un dirupo adiacente al fiume Brembo.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Una volta raggiunto il veicolo, all’interno hanno trovato il corpo di un 55enne privo di vita, deceduto per le gravi ferite riportate. Inutili i soccorsi. In corso tutte le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Redazione