Valmalenco. Famiglia si perde mentre sale al Rifugio Motta, recuperati dal Soccorso Alpino

(mi-lorenteggio.com) Valmalenco, 28 febbraio 2021 – Due interventi oggi per la Stazione di soccorso alpino della Valmalenco. Il primo intorno alle 14:00 all’Alpe Campagneda, per soccorrere una donna che aveva riportato un trauma a un ginocchio mentre praticava sci d’alpinismo. La Centrale ha attivato i tecnici del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; un soccorritore si trovava già in zona e in poco tempo l’ha raggiunta. La donna è poi stata recuperata dalla motoslitta del Sagf e accompagnata alla propria auto.

Il secondo intervento è stato intorno alle 15:30, per soccorrere una famiglia, composta dai genitori e da due bambini, che aveva perso l’orientamento. Da Lanzada stavano salendo verso il Rifugio Motta ma poco al di sotto del rifugio hanno perso il sentiero a causa della neve; erano sfiniti e preoccupati e allora hanno deciso di chiedere aiuto. I soccorritori li hanno raggiunti, messi in sicurezza e poi accompagnati prima a piedi fino alle piste da sci e infine portati a valle con la motoslitta.

