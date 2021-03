CENTRI VACCINALI, FORONI A ISEO E ESINE (BS): MODELLO TERRITORIALE VINCENTE

RECUPERARE TEMPO PERDUTO APPENA POSSIBILE

(mi-lorenteggio.com) Iseo/Bs, 01 marzo 2021 – L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha visitato i centri vaccinali di Iseo e Esine, in val Camonica (BS).

“Una struttura organizzata, attenta e molto legata al territorio e all’ospedale – ha commentato Foroni – ma che ha saputo portare le sue esperienze di organizzazione sanitaria sul territorio. Un approccio fondamentale per andare a vaccinare il maggior numero di persone”.

In serata l’assessore regionale visiterà anche i centri di Chiuduno e Spirano, in provincia di Bergamo.

IN ATTESA DELL’AUMENTO DEI VACCINI – “L’auspicio – ha aggiunto Foroni – è che questa fornitura da parte del Governo possa aumentare, ma una volta raggiunto questo traguardo dobbiamo essere velocissimi. Il modello diffuso sul territorio ritengo sia il più efficace, come quello che abbiamo verificato qui oggi”.

Numerosissimi sono i gruppi di protezione civile che hanno lavorato fianco a fianco con gli amministratori locali, in val Camonica e in generale in tutta la regione.

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO – “Dall’inizio della pandemia – ha ricordato Foroni – abbiamo avuto 300.000 persone che hanno offerto più volte la propria giornata lavorativa per la comunità”.

“Un valore incredibile, a dimostrazione della grande passione dei volontari di Protezione civile. Quanto sarebbe costato alle casse pubbliche – ha concluso l’assessore Foroni – fare a meno di queste persone che hanno dimostrato capacità, abnegazione e impegno, vera e proprie risorse essenziali della nostra regione?”.