Rho. Incidente a Mazzo, 49enne investito da camion in retromarcia, deceduto

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 marzo 2021 – Stamane, intorno alle ore 08.10, in via Fratelli Cervi, 10, nella frazione di Mazzo, un uomo di 49 anni, un lavoratore della zona, mentre attraversava davanti all’ingresso di un’azienda, è stato investito da un camion. che stava entrando in retromarcia.

L’uomo è stato subito soccorso dal personale medico e sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate e di quello dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Rho in gravissime condizioni, ma, per le gravi ferite riportate è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posta è giunta subito la Polizia Locale di Rho, che ha incominciato tutti i rilievi per capire l’esatta dinamica del sinistro stradale e accertare tutte le responsabilità.

V. A.