TAXI – MASCARETTI(FDI): TAXI SOLIDALE OTTIMA INIZIATIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2021 – “Questa è Milano. Una città che non si piega e non si arrende. Una Città dove i privati sono capaci di sostituirsi alla pubblica amministrazione inefficiente per aiutare i cittadini che hanno bisogno. Chapeau. I protagonisti dell’iniziativa sono la Fondazione Venosta, il suo Presidente dott. Giuseppe Caprotti, TAM, SATAM, UNIONE ARTIGIANI, TaxiService, Radiotaxi 028585, Radiotaxi 02404, Radiotaxi 026969. Da oggiAggiungi un appuntamento per oggi gli over 65 potranno utilizzare gratuitamente il taxi 24 ore al giorno grazie alla donazione di un milione di euro da parte della fondazione Venosta” dichiara Andrea Mascaretti (FDI)