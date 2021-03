Ubriaco e in contromano in Tangenziale Ovest, inseguito e bloccato allo svincolo Lorenteggio

(mi-lorenteggio.com) – Milano, 1 marzo 2021 – Sabato notte scorso, un 39enne sudamericano, residente in provincia di Milano, è stato visto percorrere in contromano la carreggiata nord della tangenziale ovest. Immediato l’intervento della Polstrada, che con alcune pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Milano Ovest, già impegnate durante il servizio di controllo per il rispetto delle norme anti contagio Covid, hanno intercettato il veicolo all’altezza della stazione di servizio Muggiano Est e hanno incominciato un pericoloso inseguimento.

L’uomo ha tentato la fuga uscendo dalla rampa della tangenziale ovest di ingresso, ma, è stato fortunatamente bloccato.

Dopo esser stato identificato, l’uomo è risultato con un tasso alcolemico nel sangue oltre quattro volte il limite massimo, in evidente stato confusionale. L’uomo è stato sanzionato sia amministrativamente che penalmente per guida in stato di ebbrezza, circolazione in contromano, con revoca immediata della patente e sequestro ai fini di confisca del veicolo condotto.

