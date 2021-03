Festival di Sanremo: i ricordi e gli auguri di Vasco Rossi a tutti i partecipanti

(mi-lorenteggio.com) Zocca, 2 marzo 2021- Vasco Rossi ha voluto fare il suo personale augurio a tutti i partecipanti della 71esima edizione di Sanremo. Così ha scritto il rocker di Zocca: “Il mio augurio a tutti coloro che salgono su quel palco e che, gara o non gara, siano così convinti del loro ‘sogno italiano’….da convincere tutto il mondo”.

Vasco ha dedicato una lunga serie di video nelle sue Instagram stories dove ha raccontato le sue esperienze al festival come concorrente in gara, nel 1982 con “Vado al massimo” e l’anno successivo con “Vita Spericolata”. “Volevo andare a Sanremo, volevo colpire il pubblico in positivo e in negativo, volevo fare il matto” – racconta Vasco – “Andavo là a fare una provocazione perché la cosa più importante che devi fare al festival di Sanremo è farti notare”.

Vasco ha anche pubblicato due sue foto da bambino raccontando di quando sua madre gli faceva ascoltare le canzoni del festival per poi fargliele cantare davanti ai nonni. “Mi sarei accontentato di vivere suonando” – conclude Vasco – “Il fatto di essere riuscito a toccare il cuore della gente è una delle più grandi soddisfazioni possibili”.