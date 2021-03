(mi-lorenteggio.com) Mandello del Lario, 2 marzo 2021 – Intorno alle ore 17.45, lungo la SS 583, Lecco Bellagio, per un incidente stradale, la cui dinamica è in fase di accertamento, un 37enne è deceduto sul colpo.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso e un 45enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

Redazione