MILANO. MASCARETTI (FDI): APPELLO ALLA STAMPA LIBERA, SONO UN PRIGIONIERO POLITICO DIGITALE, LIBERATEMI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2021 – “Continuo a chiedere di rientrare a fare il mio dovere e a esercitare i miei diritti di Consigliere Comunale a Palazzo Marino. Mi viene impedito. Il motivo? Ci dicono che è troppo rischioso che 48 Consiglieri comunali di Milano si riuniscano nelle ampie sale di Palazzo Marino. Ma scusate e i dipendenti comunali che lavorano a contatto con il pubblico o quelli di ATM su i tram e gli autobus? gli agenti di polizia locale o delle forze dell’ordine che salgono su un’auto di servizio? Allora qualcuno si ritiene privilegiato e pensa che i consiglieri debbano stare a casa mentre i dipendenti comunali vanno al lavoro. Se la maggioranza che amministra Palazzo Marino ha dei dati scientifici o informazioni che provano che stare a distanza di metri, con le mascherine e con separatori tra uno e l’altro è pericoloso le forniscano, fino ad allora dovrò considerarmi un prigioniero politico digitale costretto a collegarmi ai lavori del Consiglio Comunale vedendomi spegnere il microfono per togliermi ogni possibilità di esprimere il mio pensiero diversamente da quanto avviene in aula dove possono anche spegnere il microfono ma no azzittirti. Cerco dunque, insieme ai miei colleghi del centro destra, di esercitare i miei diritti-doveri di consigliere comunale eletto dai cittadini milanesi, ma sono invece detenuto digitalmente, poiché evidentemente le mie idee sono considerate una minaccia” afferma Andrea Mascaretti, consigliere comunale. “Spesso su argomenti importanti, sui quali i Consiglieri sarebbero tenuti a vigilare chiedendo chiarimenti, è consentito loro solamente un intervento di due o tre minuti, a volte meno. Oppure, qualcuno deve addirittura rinunciare a farlo. “Neppure il Tavolo Permanente per l’Emergenza Coronavirus” conclude Mascaretti ”approvato all’unanimità dal Consiglio comunale per tutelare il diritto di confronto e d’informazione dell’opposizione è stato più convocato, nonostante le numerose richieste e proteste che ho inoltrato al presidente del Consiglio, al Sindaco e al Prefetto”.

Redazione