Sanremo 2021, i 26 Campioni in gara e le 8 Nuove Proposte

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 2 marzo 2021 – “Più spazio alla musica: sia per la qualità delle proposte arrivate sia per dare un segnale di speranza in un momento di grande sofferenza per tutto il settore”.

Sanremo 2021, dunque, come uno spaccato rappresentativo del panorama musicale italiano, ma non solo. Parola del Direttore artistico Amadeus, dopo la finalissima di Sanremo Giovani, andata in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo il 17 dicembre. Una tappa importante in vista del 71° Festival della Canzone Italiana: nel corso della serata, infatti, oltre a selezionare le 8 Nuove Proposte sono stati comunicati da Amadeus anche i 26 Campioni in gara che prenderanno parte alle 5 serate in programma dal 2 al 6 marzo 2021.

I Campioni parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato poi, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Durante “Sanremo Giovani”, inoltre, la Giuria televisiva composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Morgan, insieme alla Commissione Musicale e al pubblico da casa che si è espresso attraverso il Televoto hanno selezionato i 6 artisti, tra i 10 in gara, che parteciperanno al Festival nella categoria Nuove Proposte. Ai 6 prescelti si sono uniti i 2 giovani provenienti da Area Sanremo.

I giovani della categoria Nuove Proposte si esibiranno in gruppi da 4 durante la prima e la seconda serata del Festival di Sanremo, il martedì e il mercoledì. In ognuna di queste serate solo in 2 supereranno il turno e approderanno alla finale di venerdì in cui le 4 Nuove Proposte si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria del 71° Festival della Canzone Italiana.

“L’idea che mi ha guidato in questa seconda edizione – dice Amadeus – è stata quella di dare ancora più spazio alla musica, sia per le proposte arrivate sia per dare un segnale in un momento di grande sofferenza per tutto il settore. Questo Sanremo, dunque, dovrà rappresentare un momento di rinascita per il Paese e per tutte le attività artistiche – almeno questo è il mio auspicio – e l’introduzione della serata dedicata alla musica d’autore vuole rappresentare anche un omaggio a tutti quei grandi artisti che hanno segnato con i loro brani diverse generazioni.

Scegliere non è stato facile, tra le tante proposte valide e interessanti arrivate sia per quanto riguarda i 26 Big – tra le oltre 300 proposte ricevute – sia per i giovani dopo il record di iscrizioni con ben 961 brani”.

I 26 CAMPIONI IN GARA

AIELLO Ora

ANNALISA Dieci

ARISA Potevi fare di più

MALIKA AYANE Ti piaci così

ORIETTA BERTI Quando ti sei innamorato

BUGO E invece si

COLAPESCE/DI MARTINO Musica leggerissima

COMA_COSE Fiamme negli occhi

GIO EVAN Arnica

EXTRALISCIO FEAT. DAVIDE TOFFOLO Bianca luce nera

FASMA Parlami

FULMINACCI Santa Marinella

GAIA Cuore amaro

GHEMON Momento perfetto

IRAMA La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA Amare

LO STATO SOCIALE Combat Pop

MADAME Voce

MANESKIN Zitti e buoni

ERMAL META Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE’ Il farmacista

MICHIELIN/FEDEZ Chiamami per nome

NOEMI Glicine

WILLIE PEYOTE Mai dire mai (La Locura)

RANDOM Torno a te

FRANCESCO RENGA Quando trovo te

LE 8 NUOVE PROPOSTE

AVINCOLA Goal!

DAVIDE SHORTY Regina

FOLCAST Scopriti

GAUDIANO Polvere da sparo

GRETA ZUCCOLI Ogni cosa sa di te

WRONGONYOU Lezioni di volo

DELLAI Io sono luca

ELENA FAGGI Che ne so