ADDESTRAMENTO NELLE ACQUE GHIACCIATE DEL LAGO DI CARONA (BERGAMO)

(mi-lorenteggio.com) Carona – Bergamo, 3 marzo 2021 – Il Soccorso Acquatico dei Vigili del fuoco è pronto all’intervento in mare, nei fiumi, nei laghi e durante le alluvioni. Vista la conformazione del territorio della provincia di Bergamo, ricco di fiumi e laghi, i Vigili del fuoco della città orobica sono spesso impegnati in addestramenti in presenza del rischio acquatico. Una di queste attività si è svolta nei giorni scorsi sul lago ghiacciato di Carona, dove sono state simulate manovre di soccorso e recupero di persone in difficoltà congiuntamente al personale del Nucleo Sommozzatori Volontari Treviglio.

Redazione