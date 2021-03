Bollate. In prova ai servizi sociali, ma, con hashish e cocaina in casa, presa

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 marzo 2021 – Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro ieri hanno individuato un’abitazione a Bollate (MI) quale probabile luogo di spaccio e, entrati all’interno dell’appartamento con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno trovato una donna, attualmente sottoposta alla pena alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che, su un tavolino della camera da letto, aveva un bilancino di precisione, 455 euro e 10 grammi di hashish. In una tasca di carta ricavata dietro un poster, i poliziotti con il cane Kimon hanno rinvenuto 77 dosi di cocaina e, in un cuscino del divano, 1.635 euro.

Redazione