Ceriano – Scuola, centro sportivo e strade, cantieri in corso

Ceriano, 3 marzo 2021 – Proseguono i lavori nei diversi cantieri aperti sul territorio comunale in queste settimane. Si tratta di lavori pubblici che rientrano nella programmazione messa a bilancio dell’Amministrazione comunale nei mesi precedenti e che si stanno avviando a conclusione con la realizzazione di opere che andranno a migliorare la disponibilità di spazi e servizi per i cittadini. Il principale intervento in fase di esecuzione è il nuovo blocco spogliatoi del campo sportivo di via Stra Meda, che va ad ultimare l’intervento di riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo, arricchito di nuovi campi, illuminazione e impianto di irrigazione automatico. Il costo dell’operazione, finanziato da Regione Lombardia è pari a 120mila euro.

A breve sarà completato anche il campo da basket esterno della scuola secondaria con l’installazione dei canestri, migliorando ulteriormente anche l’offerta sportiva per i ragazzi che frequentano le scuole. Il progetto sarà in parte finanziato da Regione Lombardia.

Sta proseguendo l’intervento per il rifacimento dei sottoservizi (gas e rete idrica) in via Manzoni, in previsione della riqualificazione totale della strada. Una volta completati gli allacciamenti delle reti di servizio, si procederà con la nuova asfaltatura e con una rinnovata segnaletica. Tra gli interventi anche la predisposizione per installare successivamente colonnine elettrificate a servizio del mercato cittadino, con l’aumento della sicurezza per espositori e utenti. I lavori, finanziati da Regione Lombardia, avranno un costo di circa 47mila euro. Sono partiti i lavori per la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica che riguarderanno via Cadorna, piazza Diaz e via Stabilimenti. Sono già stati creati nuovi punti luce e si stanno riqualificando i pali esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione complessiva riducendo al contempo i consumi. Il progetto verrà realizzato con finanziamenti statali pari a 63mila euro.

Lavori in corso anche nelle scuole con la riconfigurazione di tutte le reti wi-fi esistenti nell’edificio della scuola primaria e della secondaria e negli uffici della scuola materna in funzione della connessione in fibra ottica al fine di sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla nuova rete dati. L’intervento, che verrà eseguito con finanziamenti statali, ha un costo di circa 24mila euro. Per gli edifici della scuola primaria e secondaria, sono inoltre previsti entro l’estate ulteriori interventi di adeguamento alle norme di prevenzione per circa 140mila euro. “Il cantiere Ceriano non si ferma e anche in questi mesi difficili per i tanti problemi che si devono affrontare con l’emergenza pandemica, siamo impegnati per garantire la realizzazione di interventi importanti per il continuo miglioramento del paese” -dice il sindaco Roberto Crippa. “Sicurezza, efficienza energetica, scuole e attività sportive sono i versanti sui quali questa Amministrazione è particolarmente impegnata e sta investendo le maggiori risorse economiche”.

