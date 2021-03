Intervista a 6500 famiglie: parte a Milano (Municipio 6) la prima indagine sulla mobilità estesa a tutte le scuole

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2021. Continua l’impegno del Municipio 6 per la mobilità scolastica: per sostenere le politiche comunali, soprattutto in questo periodo di emergenza dovuto alla necessità di contenere la diffusione del Covid-19, il Municipio 6 ha sostenuto l’individuazione e la formazione di un Mobility Manager Scolastico in tutti e 9 Istituti Comprensivi presenti nel suo territorio. Ora, grazie alla collaborazione dei 9 Mobility Manager e il sostegno tecnico volontario di Genitori Antismog, sta per partire un’indagine sulla Mobilità Scolastica che vede coinvolte bambine/i, genitori e insegnanti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado.

<<Siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché il sondaggio interessa tutte le scuole, più di 6500 studenti tra primarie e secondarie di 1° grado presenti nel Municipio 6>>, afferma Santo Minniti, Presidente di Municipio 6, <<un grande lavoro, mai fatto fino ad oggi, che permetterà di approfondire le esigenze di chi frequenta la scuola e quali politiche l’amministrazione pubblica possa ulteriormente implementare per incentivare spostamenti casa-scuola più sostenibili e sicuri>>.

<<In seguito alla campagna “NO2NoGrazie” di Cittadini per l’Aria, sostenuta anche dal Municipio 6 nel 2018, sono emersi davanti alle scuole valori molto alti di biossido di azoto, inquinante prodotto principalmente dai motori a scoppio. In questi anni sono in corso politiche di sensibilizzazione e di incentivo verso forme di mobilità più sostenibili per gli spostamenti casa-scuola come, ad esempio, car free, pedibus e bicibus. Ora, con l’emergenza Covid-19, che ha imposto la riorganizzazione degli orari e degli spazi di ingresso/uscita dalle scuole, l’impegno che amministrazione e cittadini devono sostenere per il bene dei bambini deve essere ancora più forte>>, dichiara Fabrizio Delfini, Presidente della Commissione Urbanistica e Mobilità di Municipio 6.

Un’indagine sulla Mobilità Scolastica diffusa in tutte le scuole del Municipio 6 permetterà di avere un quadro conoscitivo completo e organico, indispensabile per azioni più mirate e incisive sul tema, a sostegno delle politiche già avviate dal Comune di Milano.

Il sondaggio sarà a disposizione online per tutti i genitori/bambini e insegnanti tra l’8 e il 18 marzo ed è stata realizzata anche la versione tradotta in arabo per limitare ogni barriera linguistica. Si invitano tutti gli interessati a partecipare con attenzione a questo breve sondaggio.

<<Un sentito ringraziamento ai 9 Mobility Manager che, con forte senso civico, hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per un tema così importante e cruciale per le future generazioni e un doveroso ringraziamento ai Genitori AntiSmog che ci accompagnano, con la loro esperienza e la loro sensibilità, in questo cammino di sostenibilità ambientale della città>>, concludono i rappresentanti del Municipio 6.

