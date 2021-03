Lissone. Ciclabile di via Pacinotti: bandita la gara. Inizio lavori previsto in estate

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 3 marzo 2021. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di completamento della pista ciclabile di via Pacinotti, l’Amministrazione Comunale di Lissone il 27 febbraio ha ufficialmente bandito la gara per l’assegnazione dei lavori.

Come prevede l’iter, sono state invitate a presentare la propria offerte 28 ditte, sulla base di un importo di spesa complessivo stimato in 114mila euro, soggetto a ribasso. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 marzo 2021.

Il giorno seguente verranno vagliate le domande presentate, operazione che richiederà circa un mese di tempo per poi procedere con la sottoscrizione del contratto e le verifiche amministrative sulle regolarità richieste (per il quale sarà indicativamente richiesto un ulteriore mese di tempo).

È così possibile ipotizzare il via ai lavori per la metà del mese di giugno, cui farà seguito l’apertura di un cantiere per circa 90 giorni di lavori. La conclusione dei lavori è quindi ipotizzabile per la fine del mese di ottobre.

Il completamento della pista ciclabile sulla via Pacinotti collegherà il tracciato della pista esistente, sulla stessa via Pacinotti a partire dalla via Majorana, con la via Europa ai confini comunali, e con l’importante asse ciclopedonale su via Europa, ed altri itinerari ciclopedonali del comune di Vedano al Lambro (complessi sportivi di via Alfieri e itinerari verso il parco di Monza). Il nuovo tratto della ciclabile di via Pacinotti sarà esteso di circa 360 metri dal tratto esistente alla via Europa.

“Un ulteriore passo in avanti per la mobilità sostenibile di Lissone – sottolinea Marino Nava, assessore con delega alla Città Vivibile – Se proprio nelle scorse ore si è aperto in città il cantiere relativo alla nuova ciclabile di viale Repubblica-Viale Martiri della Libertà, ora entra nel vivo anche l’iter per il completamento della pista ciclabile di via Pacinotti. Inizia così a vedersi quella rete per la mobilità alternativa che avevamo progettato e che è sostenuta anche con fondi regionali, a conferma della validità della nostra progettualità”.

V.A.