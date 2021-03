Santa Gianna: a Magenta si presenta il Centenario

La Comunità Pastorale di Magenta, la Parrocchia e il Santuario di Mesero,

e i rappresentanti comunali delle due città hanno presentato alla stampa

i passi fatti e il prossimo Anno Centenario per S. Gianna Beretta Molla

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 2 marzo 2021 – Sono 420 i giorni che ci separano dal Centenario di S. Gianna Beretta Molla, figura che accomuna tre diverse località del nostro territorio: Magenta, dove è nata e ha trascorso gli anni della giovinezza e delle scelte di vita; la frazione di Pontenuovo, dove ha vissuto come sposa e madre di famiglia e da dove è dipartita verso il cielo; Mesero il luogo dove ha lavorato nel suo ambulatorio medico e dove è sepolta nella cappella di famiglia.

Per illustrare i passi fatti per preparare l’anniversario dei cento anni dalla sua nascita (4 ottobre 1922) e presentare le attività che saranno avviate per la grande occasione è stato deciso di organizzare un primo incontro con la stampa.

Santa Gianna: i passi fatti e lo scopo del Centenario

Don Giuseppe Marinoni, parroco della Comunità Pastorale di Magenta, ha ricordato i momenti importanti che hanno delineato il percorso verso il Centenario. Il primo è datato 15 novembre 2019, giorno del primo incontro tra l’Arcivescovo Mario Delpini e i rappresentanti dei luoghi di vita della Santa. Tre poli ben delineati e tre soggetti altrettanto definiti: la Chiesa diocesana di Milano, presente con l’Arcivescovo di Milano attivo in prima persona insieme alla Comunità Pastorale di Magenta e alla Comunità parrocchiale di Mesero. Secondo soggetto, le Suore del Verbo Incarnato, presenza che evidenzia e accentua l’attenzione spirituale per seguire la figura di S. Gianna. Terzo, ma non certo ultimo, la famiglia della Santa.

Secondo passo, il 28 febbraio 2020 – slittato purtroppo causa pandemia al 30 settembre: è coinciso con la costituzione della Commissione Interparrocchiale dedicata al culto di S. Gianna. Essa è stata creata per alcuni scopi: il primo e più importante è quello spirituale, «per far conoscere la figura di questa Santa, rispetto alla quale c’è molta semplificazione e superficialità», ha rilevato don Giuseppe. Il secondo scopo è coordinare il lavoro dei tre soggetti e camminare così insieme. La terza finalità concerne l’accompagnamento dei pellegrini nei luoghi di vita, quando torneranno – speriamo presto – nel momento in cui ci sarà maggiore possibilità di circolare. Quarto motivo, avviare e seguire al meglio la ristrutturazione della casa sponsale di Gianna Beretta Molla, donata ufficialmente alla Chiesa diocesana lo scorso 18 dicembre.

Si è arrivati così – terzo passo – allo scorso 21 gennaio, quando nel secondo incontro con monsignor Delpini il nostro Arcivescovo ha approvato il progetto del Centenario della Santa. La proposta, da portare avanti con il sostegno della Diocesi, è stata infatti accolta favorevolmente per promuovere questa figura di donna, giovane, sposa, mamma e medico. Successivamente, il 27 gennaio, l’incontro con i sindaci di Mesero e di Magenta ha suggellato questo proposito.

Icona, motto e presto il logo: un concorso gratuito e aperto a tutti

Quali sono i soggetti coinvolti fin qui? L’Arcivescovo e la Diocesi di Milano, in quanto la Santa appartiene prima di tutto alla Chiesa; le due comunità di Magenta e Mesero, dal punto di vista ecclesiale e civile; la famiglia Beretta Molla; le Suore del Verbo Incarnato; la Commissione Interparrocchiale.

Questi soggetti hanno deciso insieme e formalizzato le date dell’Anno Centenario: partirà il 16 maggio 2022, giorno della canonizzazione di S. Gianna, per concludersi il 28 aprile 2023 (data della festa liturgica che ricorda la Santa).

Intanto sono stati individuati gli scopi, come detto, ma anche un’icona biblica che ne racchiude il senso (tratta dal brano del Vangelo di Giovanni capitolo 15) e il motto che sintetizza l’icona: “Rimanere in Cristo per portare frutto”. «Tra l’altro, lo stesso Cardinal Martini in un suo intervento faceva un collegamento tra questo passo evangelico e Santa Gianna», ha ricordato il prevosto.

Il prossimo passo sarà il lancio di un concorso gratuito, un contest, per il Logo del Centenario. I termini concorsuali saranno definiti e illustrati prossimamente. Si è detto che sarà aperto a tutti, e terminerà il 28 aprile. L’intento è presentare il logo il prossimo 16 maggio 2021 (canonizzazione).

I passi prima del Centenario: tra spiritualità e cultura

Ora si tratta di preparare il pre-Centenario: si organizzeranno appuntamenti sia spirituali sia culturali.

Nel primo caso, si è programmato per il prossimo mese di maggio un ciclo di 4 serate preparate dal biblista don Franco Manzi, presso il santuario di Mesero.

Il sindaco di Mesero Davide Garavaglia ha anticipato i primi due momenti di ordine civico-culturale. Il primo, organizzato in collaborazione con Poste Italiane, vedrà la realizzazione di una cartolina e di un annullo filatelico dedicato al Centenario. Il secondo sarà invece un concorso lirico internazionale dedicato a Santa Gianna. Si terrà tra fine settembre e inizio ottobre e la finale sarà presentata al Teatro Lirico di Magenta domenica 3 ottobre.

Nella foto di gruppo , da sinistra: suor Maria do Bom Jesus, superiora delle suore del Verbo Incarnato; il parroco di Mesero don Gianromeo Rimoldi; il sindaco di Mesero Davide Garavaglia; don Giuseppe Marinoni, parroco della Comunità Pastorale di Magenta; Massimo Peri, rappresentante del Comune di Magenta; don Paolo Masperi, rettore del santuario di Mesero .

