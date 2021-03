Abbiategrasso premia le eccellenze cittadine con il “Leoncino d’oro”: candidature aperte fino al 10 aprile

ABBIATEGRASSO 04/03/21 – Abbiategrasso premia le eccellenze cittadine con il “Leoncino d’Oro”. La benemerenza abbiatense che verrà assegnata, per la prima volta quest’anno, durante le celebrazioni del 2 giugno, premierà società, associazioni, fondazioni e altri enti che tramite la propria attività abbiano valorizzato o dato lustro alla città di Abbiategrasso, o anche singoli cittadini che si siano distinti per atti di bontà, altruismo, coraggio e abnegazione civica.

Tali meriti potranno riguardare diversi ambiti: scienze, lettere, arti e mestieri, del lavoro e del commercio, educazione e formazione, attività sociali e assistenziali, sport e atti di coraggio e abnegazione civica. Potranno essere conferiti anche riconoscimenti alla memoria.

E’ possibile avanzare proposte per l’assegnazione del premio presentando candidatura e relativa motivazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso entro e non oltre il 10 aprile 2021.

Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Abbiategrasso nella sezione “regolamenti”: https://abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/6203786?p_auth=wHWAzRHl

“Siamo molto contenti di inaugurare quest’anno la consegna di questa benemerenza abbiatense, voluta e richiesta dai cittadini e dal Consiglio comunale – spiega il sindaco Cesare Nai -. Sarà l’occasione per la nostra città di valorizzare le eccellenze locali ed ed esprimere il riconoscimento della città e delle istituzioni nei confronti dei cittadini che si sono spesi per la nostra comunità. In momenti come questo che stiamo vivendo emerge ancor più il valore di chi si prodiga per il bene del Paese e per i suoi concittadini”.