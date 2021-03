Cesano Boscone. Emergenza Covid, il Sindaco dispone la chiusura del Parco Pertini nel fine settimana

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 marzo 2021 – Il Sindaco Simone Negri ha appena firmato un’ordinanza che dispone la temporanea chiusura nei fine settimana, a partire dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì successivo, del Parco Pertini.

Il provvedimento si aggiunge alle nuove disposizioni previste dall’ordinanza odierna di Regione Lombardia, che vieta l’utilizzo di aree attrezzate per gioco e sport all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici.

Ad eccezione del Pertini, l’accesso resta possibile all’interno dei restanti parchi e giardini della città e rimane consentito svolgere individualmente o, nel caso di minori e persone non autosufficienti, con accompagnatori attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

“La decisione, seppur sofferta – spiega il Sindaco Negri – si è resa necessaria alla luce della situazione epidemiologica particolarmente delicata e della nuova ordinanza regionale che ci colloca in zona arancione rafforzata a partire da domani. Mi rendo conto che rinunciare al Parco Pertini, valvola di sfogo per tante persone costrette in casa per tutta la settimana, sia un grosso sacrificio, ma bisogna fare il possibile per salvaguardare la salute di chi è più fragile. Ci troviamo in una fase molto delicata, alla vigilia di una possibile terza ondata, e molto dipenderà dai comportamenti di ciascuno di noi. Chiedo alle cesanesi e ai cesanesi di tenere alta la guardia e di non mollare proprio ora” – conclude il sindaco.

L’ordinanza, con decorrenza a partire dalle 18 di domani venerdì 5 marzo, resterà in vigore fino a lunedì 6 aprile compreso.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.