Covid. Da lunedì 8 marzo attivo il Punto vaccinale di Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2021 – ASST Ovest Milanese, in collaborazione con ATS Milano e i Sindaci del territorio, sta procedendo celermente all’apertura di nuovi spazi per consentire ai cittadini l’effettuazione della vaccinazione anti-Covid19, così come previsto dal programma della campagna regionale e nazionale.

Dopo Legnano, Magenta e più recentemente Cuggiono, da lunedì 8 marzo sarà attivo un ulteriore Punto vaccinale anche ad Abbiategrasso.

A tale scopo, l’Amministrazione comunale abbiatense ha messo a disposizione del personale sanitario della ASST Ovest Milanese lo spazio Fiera già precedentemente utilizzato nella scorsa Campagna vaccinale antinfluenzale, che

offrirà ai cittadini in attesa della vaccinazione ampi spazi, distanziamento e sicurezza.

Le persone vengono accolte dal servizio d’ordine gestito dalla Protezione Civile mediante un percorso chiaro e ben evidenziato.

L’attività del Punto vaccinale si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle h.12,00.

Con l’apertura di questo nuovo Centro vaccinale, territorialmente più vicino alla popolazione residente, si faciliterà l’accesso soprattutto per i cittadini anziani e i pazienti più fragili.

Redazione