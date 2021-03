Incidente sull’A7 tra la Barriera di Milano Ovest e Binasco: auto si ribalta, ferita 22enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2021 – E’ stato risolto e la carreggiata è tornata libera, l’incidente, in cui una ragazza di 22 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi.

L’evento ha causato anche una coda di 4 km ella tratta compresa tra Barriera di Milano Ovest e Binasco dal Km. 4+500 al Km. 8+500 in direzione Sud. La giovane donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco ed è stata trasportata in codice verde in ospedale.

V. A.