Milano. Conclusi i lavori di riqualificazione di via Celio, tra via Novara e via Rembrandt

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2021 – Alberi, vivibilità e sicurezza. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via Celio, tra via Novara e via Rembrandt. I lavori sono stati realizzati a scomputo oneri da Rodevita San Celso S.r.l. nell’ambito dell’intervento di demolizione del plesso scolastico “Istituto paritetico San Celso”di via Paravia 5 e nella conseguente realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso centro diurno.

“Via Celio ha cambiato volto – dichiara l’assessore all’Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran -. Da anonima via passaggio è diventata una strada che mette al centro la fruizione pedonale e il verde. Anche la realizzazione della RSA peraltro sarà un servizio importante per il quartiere”.

Il restyling di via Celio ha visto la realizzazione di marciapiedi nuovi su entrambi i lati della strada, nuova illuminazione e il rifacimento del manto stradale con la risagomatura della carreggiata e la realizzazione di 57 stalli di sosta a spina di pesce su entrambi i lati. La scansione degli stalli è stata intervallata dalla presenza di nuove aiuole delimitate da cordoli in pietra all’interno delle quali sono stati posati 18 alberi e 4 arbusti. Contestualmente è stato realizzato un sistema di smaltimento delle acque superficiali con la posa interrata di tubazioni e camerette di ispezione per il corretto deflusso delle acque bianche.

