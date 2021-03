PROGETTO SICUREZZA MILANO METROPOLITANA: PROSEGUONO LE INSTALLAZIONI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2021 – Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle aree metropolitane.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di interventi inaugurato nel dicembre scorso e sviluppato insieme a Safety21 e Municipia, continua con gli interventi dedicati alla sicurezza e al controllo della rete stradale di competenza e ad oggi i dispositivi in campo sono più di 40.

Arianna Censi, Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano, dichiara: “i dispositivi di controllo del territorio, che entro la prossima settimana saranno attivati, vogliono essere uno strumento per accrescere la sicurezza delle strade gestite dalla Città Metropolitana di Milano, garantendo la tutela del territorio, dell’ambiente e dei cittadini” e continua “Tutti gli strumenti installati nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana vanno a comporre una vera e propria rete di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan® – la piattaforma in dotazione alla Polizia Locale – che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione, con una metodologia scientifica, di analisi sul traffico, garantendo allo stesso tempo, i più elevati standard di sicurezza e trasparenza dei dati”.

Ecco i numeri di questa prima fase di progetto:

Piazzole di sosta – sono 18 i nuovi dispositivi per il monitoraggio delle aree di sosta, a cui entro la fine del 2021 se ne aggiungeranno altri 37. Per arrivare entro l’anno ad un totale di 55 piazzole video controllate;

– sono 18 i nuovi dispositivi per il monitoraggio delle aree di sosta, a cui entro la fine del 2021 se ne aggiungeranno altri 37. Per arrivare entro l’anno ad un totale di 55 piazzole video controllate; Monitoraggio del traffico – sono già stati posizionati e attivati 12 dispositivi di monitoraggio del traffico. A questi entro la fine di marzo se ne aggiungeranno 9 e, entro la fine dell’anno, altri 20 per arrivare ad un totale di 41 sistemi per il monitoraggio del traffico;

– sono già stati posizionati e attivati 12 dispositivi di monitoraggio del traffico. A questi entro la fine di marzo se ne aggiungeranno 9 e, entro la fine dell’anno, altri 20 per arrivare ad un totale di 41 sistemi per il monitoraggio del traffico; Attraversamento pedonale – i sistemi già attivi sono 2 dei 10 previsti, che saranno installati sul territorio entro la fine dell’anno.

Nel dettaglio i nuovi dispositivi per il monitoraggio del traffico coinvolgono diversi comuni:

1) S.P. 114 Baggio – Castelletto, due nuovi rilevatori:

Un rilevatore direzione Cusago, tra l’intersezione della S.P. 114 con via Baggio e la rotonda di viale Europa (km 0+302 della S.P. 114);

Un rilevatore sulla S.P. 114 al km 7+890 nel comune di Albairate posizionato di fronte alla Cascina Faustina (altezza passaggio pedonale).

2) S.P. ex S.S. 35 dei Giovi (Comuni di Casarile, Zibido San Giacomo e Comune di Milano) 4 nuovi rilevatori:

P. ex S.S. 35 dei Giovi al Km 110+180 – Comune di Zibido San Giacomo prima dello svincolo per la S.P. 105;

P. ex S.S. 35 dei Giovi al km 104+456 – Comune di Casarile in direzione Nivolto (in corrispondenza dell’Azienda meccanica ILCA);

P. ex S.S. 35 dei Giovi al Km 129+000 di competenza del comune di Milano prima dell’imbocco dello svincolo Autostradale “Cormano” in direzione Milano Centro;

Il quarto rilevatore della S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, in rilascio nei prossimi giorni, sarà posizionato al km 128+955 – sulla via Rubicone in direzione Meda.

I nuovi sistemi di monitoraggio del traffico sono stati posizionati anche nel Comune di Gudo Visconti, e precisamente sulla:

P. 183 Abbiategrasso – Ozzero – Gudo Visconti al Km 7+981 – dopo la rotonda che interseca la S.P. 30 in direzione Ozzero.

I dispositivi consentiranno la raccolta di dati e informazioni utili per analizzare l’andamento del traffico e per la pianificazione di ulteriori interventi per poter migliorare sia la sicurezza stradale, che il flusso veicolare.

Tra gli interventi messi in agenda dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, anche quelli relativi alle piazzole di sosta, che risultano essere spesso luoghi per l’abbandono dei rifiuti. Grazie all’installazione dei sistemi di monitoraggio attivi 24h/7 sulle piazzole di sosta, adesso è possibile intervenire in maniera accurata sulle singole infrazioni.

Nel dettaglio, sono diverse le postazioni per il rilevamento degli illeciti ambientali:

Una sulla P. 162 Gaggiano – San Pietro dell’Olmo km 0+598 – intersezione con la S.S. 494 Vigevanese, in direzione Cusago;

km 0+598 – intersezione con la S.S. 494 Vigevanese, in direzione Cusago; Sette sulla P. 302 Fiume Lambro , che interessano i Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro: Una all’altezza del Centro Ippico I Salici; Due all’altezza della Barriera Sud Melegnano; Due all’altezza della Rotatoria con Via Olgettina Segrate e il sovrappasso Via per Trognano; Due all’altezza Cascina Fornaci.

, che interessano i Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro:

A cui se ne aggiungeranno nella prossima settimana, 5 sulla S.P. 415 Paullese e 2 sulla S.P. 39 Della Cerca.

A supporto dell’attività di controllo delle piazzole per il contrasto agli illeciti ambientali che Città Metropolitana di Milano sta perseguendo con questo progetto, continua la campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione degli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente. La campagna, che sarà on air a partire dall’8 marzo, sarà declinata a livello locale, nelle aree interessate dagli interventi, sui portali web di informazione locale e sui social media.

Per maggiori dettagli sul posizionamento dei dispositivi e per aggiornamenti sui futuri interventi, consultare il sito web di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana che approfondisce ogni aspetto del progetto.

L. M.